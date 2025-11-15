Скидки
Игрок «Дэвилз» Хьюз выбыл на два месяца из-за травмы руки, полученной на командном ужине

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз успешно перенёс операцию на пальце после повреждения, полученного вне льда. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Напомним, хоккеист случайно поскользнулся и порезал руку во время командного ужина.

Ожидается, что Хьюз пройдёт повторное обследование через шесть недель, а вернётся к игре через восемь недель.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 24-летний форвард забил 10 голов и отдал 10 результативных передач в 17 матчах регулярного чемпионата. «Нью-Джерси Дэвилз» с 25 очками после 17 игр занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Новости. Хоккей
