Главный тренер «Барыса» Кравец оценил победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал сухую победу над «Локомотивом» (4:0) и рассказал, какая была установка на игру.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 4
Барыс
Астана
0:1 Омирбеков (Уолш, Савицкий) – 18:59 (5x5)     0:2 Симонов (Морелли) – 46:03 (5x4)     0:3 Шайхмедденов (Данияр, Галимов) – 50:49 (5x4)     0:4 Галимов (Кайыржан, Томпсон) – 54:41 (5x5)    

— Для нас это очень хорошая победа, мы долго не побеждали на выезде, тем более «Локомотив» — команда, которая ещё ни разу не проиграла дома. Я думаю, это вдвойне почётно. Хочу поздравить болельщиков, поблагодарить ребят, что хорошо выполнили работу. Команда сегодня показала, что при 100-процентном выполнении игрового задания и при том, что каждый игрок выкладывался на 200%, команда может обыгрывать любого соперника. Это всего лишь одна игра, ещё достаточно много сильных команд, нужно готовиться дальше. Всех, кто за нас болел и переживал, всех с победой.

— Показалось, что был очень хороший настрой у игроков, какая была установка на игру, за счёт чего обыграли «Локомотив»?
— Просматривая прошлую игру, я видел, сколько мы проиграли единоборств, «Локомотив» был по-спортивному наглее, злее, выигрывали все шайбы. Настрой был на то, чтобы выиграть борьбу. Нужна постоянная, активная, агрессивная работа клюшкой, ногами, и чтобы голова в правильном направлении действовала. Не пропускать соперника, убирать его с пятака, бороться на чужом пятаке. Много компонентов, но это основные, — приводит слова Кравца сайт «Локомотива».

