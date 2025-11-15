«За весь сезон это была самая плохая игра от нас». Хартли — о поражении «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о поражении от «Барыса» (0:4) и заявил, что в этом матче ярославская команда показала свою самую плохую игру за весь сезон.

— Тяжёлое поражение. Легко анализировать этот матч: нас переработали и вторую игру подряд мы были не дисциплинированны. Соперник забил второй гол после нашего удаления, и далее мы потеряли контроль, игра ушла от нас.

— Показалось, что в первом периоде у вашей команды было много пробросов. В чём причина?

— Сегодня пас не работал. За весь сезон это была самая плохая игра от нас. И руководству, и болельщикам хочется, чтобы команда играла на пике все 68 игр, но мы понимаем, что, когда не хватает психологической или физической подготовки, будут такие матчи. Нужно отдать должное сопернику: «Барыс» сыграл хорошо и переиграл нас во всех компонентах.

— Какой момент сегодня можете назвать переломным?

— Сегодня наш первый период не был плохим, но соперник забил в самой концовке. Потом могли вернуться в игру, но второй гол оказался переломным – начали играть индивидуально, а не как команда, на этом игра разрушилась.

— В какой момент вы поняли, что команда играет не так, как должна?

— Первый период прошёл на встречных курсах. Мы достаточно играли в зоне соперника, но было мало угрозы воротам: много игры в углах, за воротами, но не хватало остроты. Поздний гол соперника дал определённый оттенок дальнейшим событиям в игре. Во втором периоде играли чуть лучше, но снова не хватало остроты, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».