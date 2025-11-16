Скидки
Спортивный директор «Металлурга» рассказал о строительстве клубной академии

Спортивный директор «Металлурга» рассказал о строительстве клубной академии
Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал о ходе строительства хоккейной академии клуба, которая будет находиться в парке «Притяжение».

«Я горд за всю структуру хоккейного «Металлурга», за городской курорт «Притяжение», за то, что они были так ярко представлены на профильной выставке «Металл-Экспо-2025». Социальное развитие, образ градообразующего предприятия и работодателя, условия для детей – огромная ответственность, с которой Магнитогорский металлургический комбинат справляется, на мой взгляд, практически идеально.

Я много видел примеров реализации идей в хоккейном мире, хороших и не очень. И вот как раз хоккейный Магнитогорск я знаю изнутри – у Виктора Филипповича Рашникова получается очень хороший реальный результат правильного воплощения задумок. И он ждёт конкретного, положительного итога, и другого варианта развития событий просто не приемлет.

Мы с директором Алексеем Валерьевичем Жлоба, с директором по развитию Сергеем Валерьевичем Мозякиным каждый день контролируем стройку нового блока, её процесс, наполнение – всё идёт к тому, что это будет одна из ведущих академий страны и займёт лидирующие позиции. Мы приложим к этому все усилия», — сказал Бирюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В Магнитогорске откроется академия хоккея «Металлург»
«Металлург» достраивает свою академию. Какой она будет у шестикратного чемпиона России?
«Металлург» достраивает свою академию. Какой она будет у шестикратного чемпиона России?
