Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эдмонтон» выставил защитника Троя Стечера на драфт отказов

«Эдмонтон» выставил защитника Троя Стечера на драфт отказов
Комментарии

«Эдмонтон Ойлерз» выставил на драфт отказов 31-летнего защитника Троя Стечера. Об этом сообщается на сайте «нефтяников». Клуб намерен отправить игрока в АХЛ.

В прошлом сезоне Стечер провёл за «Ойлерз» 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и восемь игр в плей-офф. На его счету было 7 (3+4) очков при полезности «0» в 74 матчах.

В текущем чемпионате защитник принял участие в шести играх, в которых не отметился результативными действиями. Действующий контракт защитника с зарплатой $ 787 500 в год рассчитан до 30 июня 2026 года.

На данный момент «Эдмонтон» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 20 очков в 19 матчах.

Материалы по теме
«Эдмонтон» снова завалил старт сезона НХЛ. Беспокоиться ли фанатам?
«Эдмонтон» снова завалил старт сезона НХЛ. Беспокоиться ли фанатам?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android