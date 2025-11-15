«Эдмонтон» выставил защитника Троя Стечера на драфт отказов

«Эдмонтон Ойлерз» выставил на драфт отказов 31-летнего защитника Троя Стечера. Об этом сообщается на сайте «нефтяников». Клуб намерен отправить игрока в АХЛ.

В прошлом сезоне Стечер провёл за «Ойлерз» 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и восемь игр в плей-офф. На его счету было 7 (3+4) очков при полезности «0» в 74 матчах.

В текущем чемпионате защитник принял участие в шести играх, в которых не отметился результативными действиями. Действующий контракт защитника с зарплатой $ 787 500 в год рассчитан до 30 июня 2026 года.

На данный момент «Эдмонтон» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 20 очков в 19 матчах.