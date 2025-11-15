Скидки
НХЛ во время ОИ-2026 объявит города, принимающие Кубок мира — 2028

Национальная хоккейная лига одобрила заявки на проведение Кубка мира — 2028 шести городам в Северной Америке и Европе. Сколько из них станут хозяевами турнира, не уточняется.

«Мы находимся в процессе рассмотрения, и он идёт полным ходом. Надеемся, что сможем объявить организаторов как в Северной Америке, так и в Европе в преддверии или по ходу Олимпийских игр», – приводит слова вице-комиссионера НХЛ Билла Дэйли сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что лига и профсоюз игроков лиги планируют организовать турнир с участием восьми сборных.

Кубок мира — международный турнир, который проводился трижды (в 1996, 2004 и 2016 годах). Последний раз чемпионом стала сборная Канады. Напомним, российские хоккеисты с весны 2022-го отстранены от международных соревнований.

Новости. Хоккей
Все новости RSS

