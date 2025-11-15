Скидки
«Сначала немного нервничал». Пашин — об игре в одном звене с Ковальчуком в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Александр Пашин рассказал об игре в одном звене вместе с олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира Ильёй Ковальчуком.

– Ты играл в одном звене с Ильёй Ковальчуком. Какие были ощущения?
– Сначала, конечно, немного нервничал — всё-таки легенда. Но он простой в жизни, сразу пришёл в раздевалку и сказал всем: «Называйте меня просто Илюха или Кови». Так и называл его на льду. Правда, иногда мог назвать ещё «Валерич», — приводит слова Пашина официальный сайт КХЛ.

Ковальчуку 42 года, он становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, в 2009 году был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира. На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане он стал лучшим снайпером турнира. Является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Последним клубом Ковальчука был «Спартак», за который он играл в КХЛ с декабря 2023 года по март 2024-го.

Илья Ковальчук подтвердил, что завершил игровую карьеру
