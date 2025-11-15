Гэри Беттмэн выразил недовольство сроками строительства арены к Олимпиаде-2026

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что во время строительства ледовой арены к Олимпиаде-2026 в Милане возникли проблемы. Ранее сообщалось, что лига направит своих представителей для осмотра стадиона, который ещё не был сдан в эксплуатацию.

«Есть некоторые проблемы, в том числе со льдом. Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (ИИХФ) заявили, что нам не о чем беспокоиться, но мы отправим своих специалистов для проверки.

В большинстве случаев объекты сдаются за год до турнира, чтобы можно было их протестировать, но всё пошло не по плану. Состояние льда жизненно важно, и мы должны убедиться, что оно соответствует нашим стандартам. Мне нужен фактический анализ происходящего, реалистичные перспективы и понимание того, что ещё предстоит сделать.

Надеемся, что всё сложится удачно. Нет ничего лучше, чем матчи в формате «лучшие против лучших». Да, это мешает нашему сезону, есть проблемы с медиаправами, но для наших игроков важно представлять свои страны, и именно поэтому мы участвуем.

Игроки получают шанс показать, насколько они хороши и насколько хорош хоккей, а мы – очень широкую площадку. Так что опять же это вопрос баланса. И в целом всё сводится к тому, чтобы поехать», – приводит слова Беттмэна Daily Faceoff.