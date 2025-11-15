Результаты матчей ВХЛ на 15 ноября 2025 года

Сегодня, 15 ноября, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 15 ноября 2025 года:

«Барс» – «Динамо» СПб — 3:4 Б;

«Югра» – «Молот» — 3:0;

«Рубин» – «Олимпия» — 4:3 Б;

ЦСК ВВС – СКА-ВМФ — 6:1;

АКМ – «Металлург» Нк — 2:3;

«Рязань-ВДВ» – «Динамо-Алтай» — 3:2 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 41 очко в 26 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 38 очками после 26 встреч. Тройку замыкает «Югра» (38 очков в 24 матчах).