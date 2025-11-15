Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 15 ноября 2025 года

Сегодня, 15 ноября, состоялись четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 15 ноября 2025 года:

«Амурские Тигры» – «Тайфун» — 1:4;

МХК «Спартак» – «Алмаз» — 4:1;

«Ладья» – «Тюменский Легион» — 4:3;

«Красная Армия» – «Локо» — 2:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 41 очком после 22 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 36 очков после 23 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.