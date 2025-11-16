Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Передача Кучерова помогла «Тампе» в гостях одолеть «Флориду». У Василевского — 23 сейва

В ночь с 15 на 16 ноября мск на льду арены «Амерант Банк Арена» в Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 3:1.

В составе победителей голами отличились Эмиль Лиллеберг, Земгус Гиргенсонс и Джек Финли. Российский звёздный форвард Никита Кучеров отметился в этой встрече результативной передачей. У голкипера Андрея Василевского 23 сейва.

У хозяев единственную в матче шайбу забросил Брэд Маршан. Вратарь хозяев Сергей Бобровский совершил 17 спасений. Его сменщик Даниил Тарасов участия в матче не принимал.

«Флорида» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Ванкувер Кэнакс» 18 ноября, а «Тампа» начнёт серию встреч на своём льду, где 17 ноября примет тот же «Ванкувер».

Материалы по теме «Удивлён и очень горжусь этим». Маршан поделился эмоциями от достижения 1000 очков в НХЛ

Лучшие вратари российского хоккея: