Хоккей

Флорида Пантерз — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 16 ноября 2025, счёт 1:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Передача Кучерова помогла «Тампе» в гостях одолеть «Флориду». У Василевского — 23 сейва
В ночь с 15 на 16 ноября мск на льду арены «Амерант Банк Арена» в Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Лиллеберг (Кучеров) – 12:19     1:1 Маршан (Райнхарт, Лунделль) – 31:31 (pp)     1:2 Финли (Дуглас, Сабурен) – 44:09     1:3 Гиргенсонс (Гурд) – 59:09    

В составе победителей голами отличились Эмиль Лиллеберг, Земгус Гиргенсонс и Джек Финли. Российский звёздный форвард Никита Кучеров отметился в этой встрече результативной передачей. У голкипера Андрея Василевского 23 сейва.

У хозяев единственную в матче шайбу забросил Брэд Маршан. Вратарь хозяев Сергей Бобровский совершил 17 спасений. Его сменщик Даниил Тарасов участия в матче не принимал.

«Флорида» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Ванкувер Кэнакс» 18 ноября, а «Тампа» начнёт серию встреч на своём льду, где 17 ноября примет тот же «Ванкувер».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
«Удивлён и очень горжусь этим». Маршан поделился эмоциями от достижения 1000 очков в НХЛ

Лучшие вратари российского хоккея:

