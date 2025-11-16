Брэд Маршан повторил достижение Александра Овечкина в НХЛ

Канадский нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан забил гол в матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2).

Маршан стал третьим игроком НХЛ за последние 10 лет (с сезона 2015–16), который набрал очки в 10 матчах подряд в возрасте 37 лет и старше. До него это делали Сидни Кросби (12 матчей с 9 марта по 5 апреля 2025 года) и Александр Овечкин (10 матчей с 24 января по 22 февраля 2024 года).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Маршан принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 12 голов и девять результативных передач. Всего за карьеру в лиге он забил 436 голов и сделал 565 результативных передач в 1117 играх.