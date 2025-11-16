«Миннесота» обыграла «Анахайм», у Капризова — передача

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой гостей со счётом 2:0.

За «Миннесоту» гол забил Маркус Юханссон. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Форварды Данила Юров и Яков Тренин не отметились результативными действиями.

Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков не набрал очков в этой встрече.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче регулярного чемпионата «Нэшвилл» встретится с «Вегас Голден Найтс», а «Анахайм» сыграет с «Юта Мамонт». Матчи пройдут 17 и 18 ноября соответственно.