Главная Хоккей Новости

Миннесота – Анахайм, результат матча 16 ноября 2025, счет 2:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Миннесота» обыграла «Анахайм», у Капризова — передача
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой гостей со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Юханссон (Болди, Хартман) – 20:55     2:0 Болди (Миддлтон, Эрикссон Эк) – 59:05    

За «Миннесоту» гол забил Маркус Юханссон. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Форварды Данила Юров и Яков Тренин не отметились результативными действиями.

Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков не набрал очков в этой встрече.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче регулярного чемпионата «Нэшвилл» встретится с «Вегас Голден Найтс», а «Анахайм» сыграет с «Юта Мамонт». Матчи пройдут 17 и 18 ноября соответственно.

