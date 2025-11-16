«Миннесота» обыграла «Анахайм», у Капризова — передача

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой гостей со счётом 2:0.
За «Миннесоту» гол забил Маркус Юханссон. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Форварды Данила Юров и Яков Тренин не отметились результативными действиями.
Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков не набрал очков в этой встрече.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В следующем матче регулярного чемпионата «Нэшвилл» встретится с «Вегас Голден Найтс», а «Анахайм» сыграет с «Юта Мамонт». Матчи пройдут 17 и 18 ноября соответственно.
- 16 ноября 2025
-
05:43
-
05:37
-
05:27
-
05:03
-
04:56
-
04:40
-
04:02
-
03:49
-
00:43
- 15 ноября 2025
-
23:52
-
23:44
-
23:34
-
23:16
-
22:58
-
22:36
-
22:18
-
21:56
-
21:38
-
21:20
-
21:06
-
20:46
-
20:24
-
20:02
-
19:48
-
19:32
-
19:04
-
18:51
-
18:42
-
18:36
-
18:28
-
18:22
-
18:14
-
18:08
-
18:04
-
17:58