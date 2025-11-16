Скидки
Хоккей

Никита Кучеров сравнялся с Бобби Орром по результативным передачам в истории НХЛ

Никита Кучеров сравнялся с Бобби Орром по результативным передачам в истории НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Лиллеберг (Кучеров) – 12:19     1:1 Маршан (Райнхарт, Лунделль) – 31:31 (pp)     1:2 Финли (Дуглас, Сабурен) – 44:09     1:3 Гиргенсонс (Гурд) – 59:09    

Никита Кучеров сделал свою 645-ю результативную передачу в карьере, сравнявшись с Бобби Орром по этому показателю в истории НХЛ. Теперь он делит с ним 76-е место. Следующей целью Кучерова является Даниэль Седин (648).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Кучеров принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и восемь результативных передач. Всего за карьеру в лиге он забил 364 гола и сделал 645 результативных передач в 818 играх.

