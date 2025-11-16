Гол и пас Овечкина помогли «Вашингтону» набрать очко с «Нью-Джерси», уступив по буллитам

В ночь с 15 на 16 ноября мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.
40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил гол+пас, благодаря его результативным действиям «Кэпиталз» вернулись в игру со счёта 0:2. В активе Овечкина четыре броска в створ и четыре силовых приёма, в послематчевой серии буллитов российский форвард свою попытку не реализовал. В составе «Нью-Джерси» заброшенной шайбой отметился нападающий Арсений Грицюк.
Второй гол «Дэвилз» в активе Люка Хьюза, автором первой шайбы «Вашингтона» стал Коннор Макмайкл. Решающий буллит реализовал Шимон Немец.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
