Главная Хоккей Новости

Вашингтон Кэпиталз — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 16 ноября 2025, счет 2:3 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол и пас Овечкина помогли «Вашингтону» набрать очко с «Нью-Джерси», уступив по буллитам
В ночь с 15 на 16 ноября мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Грицюк (Хьюз, Коттер) – 05:05 (pp)     0:2 Хьюз (Диллон, Братт) – 17:46     1:2 Макмайкл (Овечкин, Чикран) – 41:00     2:2 Овечкин (Макмайкл, Строум) – 48:29     2:3 Немец – 65:00    

40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил гол+пас, благодаря его результативным действиям «Кэпиталз» вернулись в игру со счёта 0:2. В активе Овечкина четыре броска в створ и четыре силовых приёма, в послематчевой серии буллитов российский форвард свою попытку не реализовал. В составе «Нью-Джерси» заброшенной шайбой отметился нападающий Арсений Грицюк.

Второй гол «Дэвилз» в активе Люка Хьюза, автором первой шайбы «Вашингтона» стал Коннор Макмайкл. Решающий буллит реализовал Шимон Немец.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
