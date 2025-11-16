Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо» — «Авангард». Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коламбус Блю Джекетс — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 16 ноября 2025, счет 1:2 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Коламбус» проиграл «Рейнджерс» по буллитам, Панарин, Воронков и Марченко набрали очки
Комментарии

В ночь с 15 на 16 ноября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 2:1 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Фокс) – 25:42 (pp)     1:1 Воронков (Веренски, Марченко) – 35:20 (pp)     1:2 Миллер – 65:00    

В составе «Коламбуса» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Дмитрий Воронков, у Кирилла Марченко результативная передача, как и у форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина. Ворота гостей защищал Игорь Шестёркин, отразивший 23 из 24 бросков в створ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android