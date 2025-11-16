«Коламбус» проиграл «Рейнджерс» по буллитам, Панарин, Воронков и Марченко набрали очки
В ночь с 15 на 16 ноября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 2:1 Б.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Фокс) – 25:42 (pp) 1:1 Воронков (Веренски, Марченко) – 35:20 (pp) 1:2 Миллер – 65:00
В составе «Коламбуса» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Дмитрий Воронков, у Кирилла Марченко результативная передача, как и у форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина. Ворота гостей защищал Игорь Шестёркин, отразивший 23 из 24 бросков в створ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
