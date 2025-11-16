Скидки
Александр Овечкин забил 902-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 902-й гол в регулярных сезонах НХЛ за карьеру. Форвард отличился в домашнем матче с «Нью-Джерси Дэвилз», который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне, установив текущий счёт 2:2 на 49-й минуте игры.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
2 : 2
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Грицюк (Хьюз, Коттер) – 05:05 (pp)     0:2 Хьюз (Диллон, Братт) – 17:46     1:2 Макмайкл (Овечкин, Чикран) – 41:00     2:2 Овечкин (Макмайкл, Строум) – 48:29    

6 апреля 2025 года в выездной встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив прежний рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). До конца сезона-2024/2025 Александр успел довести свой снайперский показатель до 897 голов, в новом сезоне-2025/2026 — до 902.

