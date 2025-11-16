Овечкин забросил 979-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 37 голов

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз», который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. Этот гол стал для капитана «столичных» 979-м в карьере НХЛ с учётом плей-офф.
На счету Александра Овечкина теперь 902 гола в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 979 шайб в НХЛ.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 37 шайб.
Видео: лучший снайпер в истории НХЛ
