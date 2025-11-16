Скидки
Овечкин забросил 979-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 37 голов

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз», который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. Этот гол стал для капитана «столичных» 979-м в карьере НХЛ с учётом плей-офф.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
2 : 2
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Грицюк (Хьюз, Коттер) – 05:05 (pp)     0:2 Хьюз (Диллон, Братт) – 17:46     1:2 Макмайкл (Овечкин, Чикран) – 41:00     2:2 Овечкин (Макмайкл, Строум) – 48:29    

На счету Александра Овечкина теперь 902 гола в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 979 шайб в НХЛ.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 37 шайб.

Видео: лучший снайпер в истории НХЛ

