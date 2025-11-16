Александр Овечкин превзошёл Берни Николлза по результативным передачам за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». После завершения основного времени игры счёт равный — 2:2.

В этой встрече российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

40-летний Овечкин сегодня выполнил уже 735-ю результативную передачу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю в истории североамериканской лиги российский форвард переместился на чистую 54-ю позицию, превзойдя результат Берни Николлза (734).

Ближайшей целью для Александра теперь является Райан Гецлаф (737). Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (1963).