Александр Овечкин превзошёл Берни Николлза по результативным передачам за карьеру в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». После завершения основного времени игры счёт равный — 2:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
2 : 2
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Грицюк (Хьюз, Коттер) – 05:05 (pp) 0:2 Хьюз (Диллон, Братт) – 17:46 1:2 Макмайкл (Овечкин, Чикран) – 41:00 2:2 Овечкин (Макмайкл, Строум) – 48:29
В этой встрече российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
40-летний Овечкин сегодня выполнил уже 735-ю результативную передачу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю в истории североамериканской лиги российский форвард переместился на чистую 54-ю позицию, превзойдя результат Берни Николлза (734).
Ближайшей целью для Александра теперь является Райан Гецлаф (737). Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (1963).
