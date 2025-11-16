Дубль Макдэвида и гол Драйзайтля в овертайме принесли «Эдмонтону» победу над «Каролиной»

В ночь с 15 на 16 ноября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

В составе «Эдмонтона» дублем отметился нападающий Коннор Макдэвид, решающий гол в овертайме на счету Леона Драйзайтля.