Дубль Макдэвида и гол Драйзайтля в овертайме принесли «Эдмонтону» победу над «Каролиной»
Поделиться
В ночь с 15 на 16 ноября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Фрэнк, Дауд) – 05:42 0:2 Строум (Овечкин, Карлсон) – 25:59 1:2 Элерс (Блейк, Гостисбер) – 33:56 1:3 Чикран (Леонард, Карлсон) – 45:46 (pp) 1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29
В составе «Эдмонтона» дублем отметился нападающий Коннор Макдэвид, решающий гол в овертайме на счету Леона Драйзайтля.
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
06:01
-
06:00
-
05:58
-
05:56
-
05:55
-
05:43
-
05:37
-
05:27
-
05:03
-
04:56
-
04:40
-
04:02
-
03:49
-
00:43
- 15 ноября 2025
-
23:52
-
23:44
-
23:34
-
23:16
-
22:58
-
22:36
-
22:18
-
21:56
-
21:38
-
21:20
-
21:06
-
20:46
-
20:24
-
20:02
-
19:48
-
19:32
-
19:04
-
18:51
-
18:42
-
18:36
-
18:28