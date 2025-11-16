Александр Овечкин до четырёх очков сократил отставание от Джо Сакика в истории НХЛ

В ночь с 15 на 16 ноября мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.
В этой встрече российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
За карьеру в НХЛ на счету Овечкина после этого матча стало 1637 (902+735) очков — это 11-й результат в бомбардирском списке в истории североамериканской лиги. Следующей целью Овечкина является располагающийся на 10-й строчке Джо Сакик, на счету которого 1641 (625+1016) очко. Таким образом, отставание россиянина от канадца сегодня сократилось всего до четырёх результативных действий.
Лучшим бомбардиром НХЛ всех времён является легендарный Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 (894+1963) очков.
- 16 ноября 2025
-
07:25
-
07:14
-
06:45
-
06:30
-
06:19
-
06:08
-
06:07
-
06:01
-
06:00
-
05:58
-
05:56
-
05:55
-
05:43
-
05:37
-
05:27
-
05:03
-
04:56
-
04:40
-
04:02
-
03:49
-
00:43
- 15 ноября 2025
-
23:52
-
23:44
-
23:34
-
23:16
-
22:58
-
22:36
-
22:18
-
21:56
-
21:38
-
21:20
-
21:06
-
20:46
-
20:24
-
20:02