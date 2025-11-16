Александр Овечкин до четырёх очков сократил отставание от Джо Сакика в истории НХЛ

В ночь с 15 на 16 ноября мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.

В этой встрече российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

За карьеру в НХЛ на счету Овечкина после этого матча стало 1637 (902+735) очков — это 11-й результат в бомбардирском списке в истории североамериканской лиги. Следующей целью Овечкина является располагающийся на 10-й строчке Джо Сакик, на счету которого 1641 (625+1016) очко. Таким образом, отставание россиянина от канадца сегодня сократилось всего до четырёх результативных действий.

Лучшим бомбардиром НХЛ всех времён является легендарный Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 (894+1963) очков.