Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Шайба Хуснутдинова и ассист Задорова помогли «Бостону» обыграть «Монреаль» в НХЛ

В ночь с 15 на 16 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе хозяев шайбы забросили Джейк Эванс и Коул Кофилд.

В составе гостей голы записали на свой счёт Мэйсон Лорей, Виктор Арвидссон и российский нападающий Марат Хуснутдинов с передачи Никиты Задорова (Россия).

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов результативными действиями не отметился.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей встрече «Монреаль Канадиенс» встретится на выезде с «Коламбус Блю Джекетс». «Бостон Брюинз» сыграет дома с «Каролиной Харрикейнз». Оба матча пройдут 18 ноября.