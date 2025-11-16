Видео 902-го гола Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 902-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Произошло это событие на льду арены «Кэпитал Уан-Арены» 16 ноября в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.

40-летний форвард забросил вторую шайбу своей команды, сравняв счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

За карьеру в НХЛ на счету Овечкина после этого матча стало 1637 (902+735) очков — это 11-й результат в бомбардирском списке в истории североамериканской лиги.