Видео 902-го гола Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 902-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Произошло это событие на льду арены «Кэпитал Уан-Арены» 16 ноября в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Грицюк (Хьюз, Коттер) – 05:05 (pp) 0:2 Хьюз (Диллон, Братт) – 17:46 1:2 Макмайкл (Овечкин, Чикран) – 41:00 2:2 Овечкин (Макмайкл, Строум) – 48:29 2:3 Немец – 65:00
40-летний форвард забросил вторую шайбу своей команды, сравняв счёт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
За карьеру в НХЛ на счету Овечкина после этого матча стало 1637 (902+735) очков — это 11-й результат в бомбардирском списке в истории североамериканской лиги.
