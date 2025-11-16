Скидки
«Торпедо» — «Авангард». Прямая трансляция
16:30 Мск
Овечкин сократил до пяти матчей отставание от Айзермана по числу проведённых игр в НХЛ

В ночь с 15 на 16 ноября мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Грицюк (Хьюз, Коттер) – 05:05 (pp)     0:2 Хьюз (Диллон, Братт) – 17:46     1:2 Макмайкл (Овечкин, Чикран) – 41:00     2:2 Овечкин (Макмайкл, Строум) – 48:29     2:3 Немец – 65:00    

В этой встрече российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. 40-летний россиянин принял участие в своём 1509-м матче за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

В истории североамериканской лиги Овечкин занимает чистое 24-е место по количеству сыгранных матчей и теперь отстаёт на пять игр от Стива Айзермана (1514 матчей, 23-я позиция). На 22-й строчке рейтинга находится выступающий за «Колорадо Эвеланш» защитник Брент Бёрнс (1515).

Рекордсменом НХЛ по числу матчей в регулярных сезонах НХЛ является Патрик Марло — 1779.

Александр Овечкин до четырёх очков сократил отставание от Джо Сакика в истории НХЛ
