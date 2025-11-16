Овечкин сократил до пяти матчей отставание от Айзермана по числу проведённых игр в НХЛ

В ночь с 15 на 16 ноября мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.

В этой встрече российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. 40-летний россиянин принял участие в своём 1509-м матче за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

В истории североамериканской лиги Овечкин занимает чистое 24-е место по количеству сыгранных матчей и теперь отстаёт на пять игр от Стива Айзермана (1514 матчей, 23-я позиция). На 22-й строчке рейтинга находится выступающий за «Колорадо Эвеланш» защитник Брент Бёрнс (1515).

Рекордсменом НХЛ по числу матчей в регулярных сезонах НХЛ является Патрик Марло — 1779.