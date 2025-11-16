«Чикаго» обыграл «Торонто» в НХЛ, у Ильи Михеева передача

В ночь с 15 на 16 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Юнайтед-центра» (Чикаго, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе хозяев шайбы забросили Райан Грин, Теуво Терявяйнен и Колтон Дак. У российского нападающего Ильи Михеева ассист.

В составе гостей голы записали на свой счёт Николас Робертсон и Морган Райлли.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей встрече «Чикаго Блэкхоукс» встретится дома с «Калгари Флэймз». «Торонто Мэйпл Лифс» терпит пятое поражение подряд и сыграет в следующем туре дома с «Сент-Луис Блюз». Оба матча пройдут 19 ноября.