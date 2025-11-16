Скидки
Голкипер Валльстедт установил рекорд «Миннесоты», превзойдя достижение 11-летней давности

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой гостей со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Юханссон (Болди, Хартман) – 20:55     2:0 Болди (Миддлтон, Эрикссон Эк) – 59:05    

За «Миннесоту» гол забил Маркус Юханссон. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Шат-аут оформил голкипер Йеспер Валльстедт. Шведский вратарь отыграл «на ноль» в своём втором матче кряду. Ранее он не пропустил ни одной шайбы от «Калгари Флэймз».

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Болди (Юханссон, Эрикссон Эк) – 33:47     2:0 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 59:10    

Таким образом, Валльстедт установил рекорд «Миннесоты», превзойдя достижение 11-летней давности. 23-летний вратарь стал самым молодым голкипером в истории «дикарей», оформившим два подряд шат-аута. Ранее достижение в этой номинации принадлежало Дарси Кемперу, который дважды подряд отыграл «на ноль» в 2014 году в возрасте 24 лет.

