Голкипер Валльстедт установил рекорд «Миннесоты», превзойдя достижение 11-летней давности

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой гостей со счётом 2:0.

За «Миннесоту» гол забил Маркус Юханссон. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Шат-аут оформил голкипер Йеспер Валльстедт. Шведский вратарь отыграл «на ноль» в своём втором матче кряду. Ранее он не пропустил ни одной шайбы от «Калгари Флэймз».

Таким образом, Валльстедт установил рекорд «Миннесоты», превзойдя достижение 11-летней давности. 23-летний вратарь стал самым молодым голкипером в истории «дикарей», оформившим два подряд шат-аута. Ранее достижение в этой номинации принадлежало Дарси Кемперу, который дважды подряд отыграл «на ноль» в 2014 году в возрасте 24 лет.