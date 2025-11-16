Голкипер Валльстедт установил рекорд «Миннесоты», превзойдя достижение 11-летней давности

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой гостей со счётом 2:0.
За «Миннесоту» гол забил Маркус Юханссон. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Шат-аут оформил голкипер Йеспер Валльстедт. Шведский вратарь отыграл «на ноль» в своём втором матче кряду. Ранее он не пропустил ни одной шайбы от «Калгари Флэймз».
Таким образом, Валльстедт установил рекорд «Миннесоты», превзойдя достижение 11-летней давности. 23-летний вратарь стал самым молодым голкипером в истории «дикарей», оформившим два подряд шат-аута. Ранее достижение в этой номинации принадлежало Дарси Кемперу, который дважды подряд отыграл «на ноль» в 2014 году в возрасте 24 лет.
- 16 ноября 2025
-
07:25
-
07:14
-
06:45
-
06:30
-
06:19
-
06:08
-
06:07
-
06:01
-
06:00
-
05:58
-
05:56
-
05:55
-
05:43
-
05:37
-
05:27
-
05:03
-
04:56
-
04:40
-
04:02
-
03:49
-
00:43
- 15 ноября 2025
-
23:52
-
23:44
-
23:34
-
23:16
-
22:58
-
22:36
-
22:18
-
21:56
-
21:38
-
21:20
-
21:06
-
20:46
-
20:24
-
20:02