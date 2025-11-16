Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо» — «Авангард». Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Давид Пастрняк присоединился с редкой серией к двум игрокам «Бостона» из прошлого века

Давид Пастрняк присоединился с редкой серией к двум игрокам «Бостона» из прошлого века
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 15 на 16 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Задоров) – 08:38     1:1 Эванс (Андерсон) – 12:12 (sh)     1:2 Лорей (Кастелич, Жанно) – 22:00     1:3 Арвидссон (Заха, Пастрняк) – 36:51 (pp)     2:3 Кофилд (Судзуки, Страбл) – 38:44    

В составе гостей двумя результативными передачами отметился Давид Пастрняк. Чешский форвард продлил серию с набранными очками во встречах с «Монреалем» до 11 матчей. Таким образом Давид присоединился с довольно редкой серией к двум игрокам «Бостона» ещё из прошлого века.

29-летний форвард стал лишь третьим игроком в истории «мишек», кому удавалось набирать очки в матчах с «Монреалем» на протяжении как минимум 11 встреч кряду. В 1943 — 1944 годах Херб Кэйн выдал 13-матчевую серию с набранными очками во встречах с «Канадиенс», а впоследствии Бобби Орр (1969 — 1972) отмечался результативными действиями в 14 матчах подряд.

Материалы по теме
Давид Пастрняк стал шестым игроком в истории «Бостона», забросившим 400+ шайб за клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android