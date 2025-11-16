Давид Пастрняк присоединился с редкой серией к двум игрокам «Бостона» из прошлого века

В ночь с 15 на 16 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе гостей двумя результативными передачами отметился Давид Пастрняк. Чешский форвард продлил серию с набранными очками во встречах с «Монреалем» до 11 матчей. Таким образом Давид присоединился с довольно редкой серией к двум игрокам «Бостона» ещё из прошлого века.

29-летний форвард стал лишь третьим игроком в истории «мишек», кому удавалось набирать очки в матчах с «Монреалем» на протяжении как минимум 11 встреч кряду. В 1943 — 1944 годах Херб Кэйн выдал 13-матчевую серию с набранными очками во встречах с «Канадиенс», а впоследствии Бобби Орр (1969 — 1972) отмечался результативными действиями в 14 матчах подряд.