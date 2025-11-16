Два очка Павла Дорофеева помогли «Вегасу» переиграть «Сент-Луис»

В ночь с 15 на 16 ноября мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Вегас Голден Найтс». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

В составе «Вегаса» двумя результативными передачами отметился российский нападающий Павел Дорофеев. Его одноклубник Иван Барбашёв, а также форварды «Блюз» Павел Бучневич и Алексей Торопченко очков не набрали.

Авторами заброшенных шайб стали Брэндон Саад, Бриден Баумен, Ноа Ханифин и Томаш Гертл (все — «Вегас»), а также Филип Броберг в составе «Сент-Луиса».

