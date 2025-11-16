Скидки
«Торпедо» — «Авангард». Прямая трансляция
16:30 Мск
Сент-Луис Блюз — Вегас Голден Найтс, результат матча 16 ноября 2025, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Два очка Павла Дорофеева помогли «Вегасу» переиграть «Сент-Луис»
Комментарии

В ночь с 15 на 16 ноября мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Вегас Голден Найтс». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Саад (Смит, Хауден) – 12:52     0:2 Bowman (Дорофеев, Айкел) – 14:58 (pp)     0:3 Ханифин (Уайтклауд, Смит) – 20:36     0:4 Гертл (Дорофеев) – 51:20     1:4 Броберг (Томас, Снаггеруд) – 55:57    

В составе «Вегаса» двумя результативными передачами отметился российский нападающий Павел Дорофеев. Его одноклубник Иван Барбашёв, а также форварды «Блюз» Павел Бучневич и Алексей Торопченко очков не набрали.

Авторами заброшенных шайб стали Брэндон Саад, Бриден Баумен, Ноа Ханифин и Томаш Гертл (все — «Вегас»), а также Филип Броберг в составе «Сент-Луиса».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Комментарии
