Даллас Старз — Филадельфия Флайерз, результат матча 16 ноября 2025, счет 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Даллас» победил «Филадельфию» с хет-триком Робертсона и пасом Любушкина
Комментарии

В ночь с 15 на 16 ноября мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Филадельфия Флайер». Хозяева площадки победили со счётом 5:1.

Защитник «Старз» Илья Любушкин отметился голевой передачей, на счету нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова результативных действий нет, несмотря на пять бросков в створ.

За «Даллас» хет-трик оформил Джейсон Робертсон, ещё по одному голу на счету Лиана Бикселя и Тайлера Сегина. Единственную шайбу «Флайерз» забросил Кристиан Дворак.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

