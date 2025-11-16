«Даллас» победил «Филадельфию» с хет-триком Робертсона и пасом Любушкина
В ночь с 15 на 16 ноября мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Филадельфия Флайер». Хозяева площадки победили со счётом 5:1.
Защитник «Старз» Илья Любушкин отметился голевой передачей, на счету нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова результативных действий нет, несмотря на пять бросков в створ.
За «Даллас» хет-трик оформил Джейсон Робертсон, ещё по одному голу на счету Лиана Бикселя и Тайлера Сегина. Единственную шайбу «Флайерз» забросил Кристиан Дворак.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
