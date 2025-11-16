Мирошниченко вернулся к тренировкам на льду в фарм-клубе «Вашингтона» после травмы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко, выступающий за фарм-клуб «столичных», впервые вышел на лёд после травмы верхней части тела. Об этом сообщает RMNB. Форвард получил повреждение после удара о борт во время тренировки 12 октября.

По информации источника, в пятницу Мирошниченко принял участие в утренней раскатке «Херши Бэрс».

«Вашингтон» выбрал хоккеиста под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2022 года. На данный момент он провёл 39 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 10 (3+7) очков. До переезда в Северную Америку нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге за омский «Авангард», за который провёл 23 матча, заработав 4 (3+1) очка.