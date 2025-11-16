«Сиэтл» одержал уверенную победу над «Сан-Хосе»

В ночь на 16 ноября, в Сиэтле (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.

В составе «Сиэтла» отличились Джейден Шварц (дважды), Адам Ларссон и Ээли Толванен. Единственную шайбу «Сан-Хосе» на свой счёт записал Александер Веннберг.

Российские защитники «Шаркс» Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин результативными действиями не отметились.

«Сиэтл» в следующем матче сыграет с «Детройт Ред Уингз» в гостях, а «Сан-Хосе» примет «Юту Мамонт». Обе встречи состоятся 19 ноября.