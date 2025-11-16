Скидки
Главная Хоккей Новости

Сиэтл Кракен — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 16 ноября 2025 года, счет 4:1, НХЛ 2025/2026

«Сиэтл» одержал уверенную победу над «Сан-Хосе»
Комментарии

В ночь на 16 ноября, в Сиэтле (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Шварц (Стивенсон, Олексяк) – 08:14     1:1 Веннберг (Селебрини, Эклунд) – 19:42 (pp)     2:1 Ларссон (Марчмент, Бенирс) – 36:05     3:1 Толванен (Стивенсон, Олексяк) – 36:43     4:1 Шварц (Линдгрен) – 56:31 (sh)    

В составе «Сиэтла» отличились Джейден Шварц (дважды), Адам Ларссон и Ээли Толванен. Единственную шайбу «Сан-Хосе» на свой счёт записал Александер Веннберг.

Российские защитники «Шаркс» Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин результативными действиями не отметились.

«Сиэтл» в следующем матче сыграет с «Детройт Ред Уингз» в гостях, а «Сан-Хосе» примет «Юту Мамонт». Обе встречи состоятся 19 ноября.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
«Очень сильно осложнял мне жизнь». Вратарь «Сиэтла» оценил мастерство Марченко и Воронкова
