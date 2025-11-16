«Сиэтл» одержал уверенную победу над «Сан-Хосе»
Поделиться
В ночь на 16 ноября, в Сиэтле (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Шварц (Стивенсон, Олексяк) – 08:14 1:1 Веннберг (Селебрини, Эклунд) – 19:42 (pp) 2:1 Ларссон (Марчмент, Бенирс) – 36:05 3:1 Толванен (Стивенсон, Олексяк) – 36:43 4:1 Шварц (Линдгрен) – 56:31 (sh)
В составе «Сиэтла» отличились Джейден Шварц (дважды), Адам Ларссон и Ээли Толванен. Единственную шайбу «Сан-Хосе» на свой счёт записал Александер Веннберг.
Российские защитники «Шаркс» Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин результативными действиями не отметились.
«Сиэтл» в следующем матче сыграет с «Детройт Ред Уингз» в гостях, а «Сан-Хосе» примет «Юту Мамонт». Обе встречи состоятся 19 ноября.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
09:07
-
09:00
-
08:56
-
08:42
-
08:18
-
07:25
-
07:14
-
06:45
-
06:30
-
06:19
-
06:08
-
06:07
-
06:01
-
06:00
-
05:58
-
05:56
-
05:55
-
05:43
-
05:37
-
05:27
-
05:03
-
04:56
-
04:40
-
04:02
-
03:49
-
00:43
- 15 ноября 2025
-
23:52
-
23:44
-
23:34
-
23:16
-
22:58
-
22:36
-
22:18
-
21:56
-
21:38