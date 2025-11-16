«Виннипег» в гостях обыграл «Калгари» в серии буллитов
В ночь на 16 ноября в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 27:19 1:1 Бин (Пахал, Фрост) – 27:52 1:2 Пирсон (Шенн, Стэнли) – 28:25 2:2 Баль (Коронато, Фрост) – 33:29 2:3 Перфетти (Коннор, Моррисси) – 41:20 (pp) 3:3 Коронато (Андерссон, Юбердо) – 58:45 3:4 Виларди – 65:00
В составе «Калгари» отличились Джейк Бин и Кевин Баль. За «Виннипег» заброшенными шайбами отметились Марк Шайфли, Таннер Пирсон и Коул Перфетти. Победный буллит на свой счёт записал Габриэль Виларди.
Российский защитник «Флэймз» Ян Кузнецов очков не набрал. Нападающий «Джетс» Владислав Наместников также результативными действиями не отметился.
«Калгари» в следующем матче сыграет с «Чикаго Блэкхоукс» в гостях, а «Виннипег» примет «Коламбус Блю Джекетс». Обе встречи состоятся 19 ноября.
