Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо» — «Авангард». Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Калгари Флэймз — Виннипег Джетс, результат матча 16 ноября 2025 года, счет 3:4 Б, НХЛ 2025/2026

«Виннипег» в гостях обыграл «Калгари» в серии буллитов
Комментарии

В ночь на 16 ноября в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 27:19     1:1 Бин (Пахал, Фрост) – 27:52     1:2 Пирсон (Шенн, Стэнли) – 28:25     2:2 Баль (Коронато, Фрост) – 33:29     2:3 Перфетти (Коннор, Моррисси) – 41:20 (pp)     3:3 Коронато (Андерссон, Юбердо) – 58:45     3:4 Виларди – 65:00    

В составе «Калгари» отличились Джейк Бин и Кевин Баль. За «Виннипег» заброшенными шайбами отметились Марк Шайфли, Таннер Пирсон и Коул Перфетти. Победный буллит на свой счёт записал Габриэль Виларди.

Российский защитник «Флэймз» Ян Кузнецов очков не набрал. Нападающий «Джетс» Владислав Наместников также результативными действиями не отметился.

«Калгари» в следующем матче сыграет с «Чикаго Блэкхоукс» в гостях, а «Виннипег» примет «Коламбус Блю Джекетс». Обе встречи состоятся 19 ноября.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Калгари» вызвал российского защитника Даниила Мироманова из АХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android