«Виннипег» в гостях обыграл «Калгари» в серии буллитов

В ночь на 16 ноября в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3.

В составе «Калгари» отличились Джейк Бин и Кевин Баль. За «Виннипег» заброшенными шайбами отметились Марк Шайфли, Таннер Пирсон и Коул Перфетти. Победный буллит на свой счёт записал Габриэль Виларди.

Российский защитник «Флэймз» Ян Кузнецов очков не набрал. Нападающий «Джетс» Владислав Наместников также результативными действиями не отметился.

«Калгари» в следующем матче сыграет с «Чикаго Блэкхоукс» в гостях, а «Виннипег» примет «Коламбус Блю Джекетс». Обе встречи состоятся 19 ноября.