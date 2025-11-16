В ночь на 16 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 13 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей НХЛ на 16 ноября 2025 года:
«Флорида Пантерз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:3;
«Миннесота Уайлд» – «Анахайм Дакс» — 2:0;
«Оттава Сенаторз» – «Лос-Анджелес Кингз» — 0:1;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:2;
«Каролина Харрикейнз» – «Эдмонтон Ойлерз» — 3:4 ОТ;
«Монреаль Канадиенс» – «Бостон Брюинз» — 2:3;
«Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:3 Б;
«Детройт Ред Уингз» – «Баффало Сэйбрз» — 4:5 ОТ;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:2 Б;
«Сент-Луис Блюз» – «Вегас Голден Найтс» — 1:4;
«Даллас Старз» – «Филадельфия Флайерз» — 5:1;
«Сиэтл Кракен» – «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1;
«Калгари Флэймз» – «Виннипег Джетс» — 3:4 Б.