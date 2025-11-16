Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей КХЛ на 16 ноября 2025 года

Сегодня, 16 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 16 ноября 2025 года (время московское):

10:00. «Амур» – «Адмирал»;

14:00. «Трактор» – «Автомобилист»;

16:00. «Лада» – «Нефтехимик»;

17:00. «Ак Барс» – «Динамо» Мн;

17:00. «Торпедо» – «Авангард»;

17:00. «Северсталь» – ЦСКА;

17:30. СКА – «Металлург».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 38 очками после 27 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 42 очка после 26 игр.