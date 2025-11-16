Скидки
Расписание матчей КХЛ на 16 ноября 2025 года

Сегодня, 16 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 16 ноября 2025 года (время московское):

10:00. «Амур» – «Адмирал»;
14:00. «Трактор» – «Автомобилист»;
16:00. «Лада» – «Нефтехимик»;
17:00. «Ак Барс» – «Динамо» Мн;
17:00. «Торпедо» – «Авангард»;
17:00. «Северсталь» – ЦСКА;
17:30. СКА – «Металлург».

Матч «Торпедо» — «Авангард» 16 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 38 очками после 27 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 42 очка после 26 игр.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
