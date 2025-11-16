Скидки
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей МХЛ на 16 ноября 2025 года

Сегодня, 16 ноября, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 16 ноября 2025 года (время московское):

11:00. «Толпар» – «Реактор»;
11:00. «Стальные Лисы» – «Спутник»;
13:00. МХК «Спартак» – «Алмаз»;
17:00. «Красная Машина-Юниор» – МХК «Динамо» М;
17:00. Академия Михайлова – МХК «Атлант»;
17:00. МХК «Динамо» СПб – «АКМ-Юниор».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 41 очком после 22 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 36 очков после 23 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
