Расписание матчей ВХЛ на 16 ноября 2025 года

Сегодня, 16 ноября, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 16 ноября 2025 года (время московское):

13:00. ХК «Тамбов» – «Кристалл»;

13:00. «Звезда» – «Южный Урал»;

17:00. «Химик» – «Магнитка».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 41 очко в 26 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 38 очками после 26 встреч. Тройку замыкает «Югра» (38 очков в 24 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.