«Трактор» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 16 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и «Автомобилистом». Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это четвёртый матч между командами в текущей регулярке из шести. В первой встрече челябинский клуб одержал победу со счётом 2:0. Во второй и третьей играх сильнее оказались хоккеисты «Автомобилиста» (5:3 и 2:1 Б).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» сыграл 27 матчей, в которых набрал 31 очко, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 31 очком после 27 встреч располагается на пятой строчке Востока.