Кирилл Марченко продлил серию игр с очками до 11, рекорд «Коламбуса» — 13 матчей

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко продлил результативную серию до 11 матчей. 25-летний форвард записал на свой счёт результативную передачу в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2 Б).

Таким образом, на счету Марченко стало 20 (8+12) очков в 18 играх в сезоне при полезности «+8». Кирилл стал четвёртым игроком в истории «Блю Джекетс», чья результативная серия составила 11 или более матчей. Ранее отличились Райан Джохансен (сезон-2014/2015, 13 игр), Кэм Эткинсон (2018/2019, 12) и Патрик Лайне (2021/2022, 11).

Марченко выступает за «Коламбус» с 2022 года. Всего он провёл 234 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, где набрал 161 (83+78) очко.