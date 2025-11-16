Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо» — «Авангард». Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Марченко продлил серию игр с очками до 11, рекорд «Коламбуса» — 13 матчей

Кирилл Марченко продлил серию игр с очками до 11, рекорд «Коламбуса» — 13 матчей
Комментарии

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко продлил результативную серию до 11 матчей. 25-летний форвард записал на свой счёт результативную передачу в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Фокс) – 25:42 (pp)     1:1 Воронков (Веренски, Марченко) – 35:20 (pp)     1:2 Миллер – 65:00    

Таким образом, на счету Марченко стало 20 (8+12) очков в 18 играх в сезоне при полезности «+8». Кирилл стал четвёртым игроком в истории «Блю Джекетс», чья результативная серия составила 11 или более матчей. Ранее отличились Райан Джохансен (сезон-2014/2015, 13 игр), Кэм Эткинсон (2018/2019, 12) и Патрик Лайне (2021/2022, 11).

Марченко выступает за «Коламбус» с 2022 года. Всего он провёл 234 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, где набрал 161 (83+78) очко.

Материалы по теме
Марченко: когда смотришь хоккей со стороны, больше переживаешь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android