Кирилл Марченко продлил серию игр с очками до 11, рекорд «Коламбуса» — 13 матчей
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко продлил результативную серию до 11 матчей. 25-летний форвард записал на свой счёт результативную передачу в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Фокс) – 25:42 (pp) 1:1 Воронков (Веренски, Марченко) – 35:20 (pp) 1:2 Миллер – 65:00
Таким образом, на счету Марченко стало 20 (8+12) очков в 18 играх в сезоне при полезности «+8». Кирилл стал четвёртым игроком в истории «Блю Джекетс», чья результативная серия составила 11 или более матчей. Ранее отличились Райан Джохансен (сезон-2014/2015, 13 игр), Кэм Эткинсон (2018/2019, 12) и Патрик Лайне (2021/2022, 11).
Марченко выступает за «Коламбус» с 2022 года. Всего он провёл 234 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, где набрал 161 (83+78) очко.
