Главный тренер «Тампы» Купер оценил игру Василевского в матче с «Флоридой»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об игре российского вратаря команды Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (3:1). Голкипер отразил 22 броска по воротам.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Лиллеберг (Кучеров) – 12:19     1:1 Маршан (Райнхарт, Лунделль) – 31:31 (pp)     1:2 Финли (Дуглас, Сабурен) – 44:09     1:3 Гиргенсонс (Гурд) – 59:09    

«У нас был план, и мы его выполнили. Когда в защите случаются сбои, вратарь должен брать броски. И Андрей справился. Дело было не столько в атаке, сколько в обороне — именно она дала нам шанс на победу. И мы оказались правы», — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне у Василевского в 13 матчах средний коэффициент надежности составил 2,76, а процент отраженных бросков — 89,55.

Фото
«Тампа-Бэй» провела церемонию в честь 1000 очков Никиты Кучерова в НХЛ
