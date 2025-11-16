Главный тренер «Тампы» Купер оценил игру Василевского в матче с «Флоридой»
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об игре российского вратаря команды Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (3:1). Голкипер отразил 22 броска по воротам.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Лиллеберг (Кучеров) – 12:19 1:1 Маршан (Райнхарт, Лунделль) – 31:31 (pp) 1:2 Финли (Дуглас, Сабурен) – 44:09 1:3 Гиргенсонс (Гурд) – 59:09
«У нас был план, и мы его выполнили. Когда в защите случаются сбои, вратарь должен брать броски. И Андрей справился. Дело было не столько в атаке, сколько в обороне — именно она дала нам шанс на победу. И мы оказались правы», — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.
В нынешнем сезоне у Василевского в 13 матчах средний коэффициент надежности составил 2,76, а процент отраженных бросков — 89,55.
