«С новым чемпионом». Александр Овечкин записал видео с Егором Дёминым

«С новым чемпионом». Александр Овечкин записал видео с Егором Дёминым
40-летний российский хоккеист, нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал видеоролик с 19-летним соотечественником и разыгрывающим защитником Егором Дёминым, выступающим за «Бруклин Нетс» в НБА.

«Всем привет! С новым чемпионом, с новой суперзвездой НБА. Поэтому будем болеть, переживать — всё самое лучшее», — сказал Александр.

Егор был выбран на драфте североамериканской лиги в 2025 году под восьмым номером, став первым россиянином в истории, который ушёл на драфте под столь высоким номером.

В сезоне-2025/2026 «Бруклин» провёл 12 матчей и занимает 13-е место в Восточной конференции — 11 поражений при одной победе.

