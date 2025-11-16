Скидки
Главная Хоккей Новости

Иван Демидов установил личный рекорд в НХЛ в матче с «Бостоном»

Комментарии

Форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов провёл на льду 18 минут 52 секунды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:3) и установил личный рекорд в Национальной хоккейной лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Задоров) – 08:38     1:1 Эванс (Андерсон) – 12:12 (sh)     1:2 Лорей (Кастелич, Жанно) – 22:00     1:3 Арвидссон (Заха, Пастрняк) – 36:51 (pp)     2:3 Кофилд (Судзуки, Страбл) – 38:44    

Отметим, что это третий показатель игрового времени среди форвардов «Канадиенс». Иван остался без набранных очков и бросков в створ, отметившись одним перехватом.

В нынешнем сезоне на счету 19-летнего россиянина 13 (4+9) очков в 18 играх при полезности «+2» и среднем времени на льду 14.15.

Демидов подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем» в апреле 2025 года и дебютировал в НХЛ в матче с «Чикаго Блэкхоукс», в котором забил гол и отдал голевую передачу. Иван был выбран «Канадиенс» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НХЛ 2024 года.

