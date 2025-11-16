Иван Демидов установил личный рекорд в НХЛ в матче с «Бостоном»

Форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов провёл на льду 18 минут 52 секунды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:3) и установил личный рекорд в Национальной хоккейной лиге.

Отметим, что это третий показатель игрового времени среди форвардов «Канадиенс». Иван остался без набранных очков и бросков в створ, отметившись одним перехватом.

В нынешнем сезоне на счету 19-летнего россиянина 13 (4+9) очков в 18 играх при полезности «+2» и среднем времени на льду 14.15.

Демидов подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем» в апреле 2025 года и дебютировал в НХЛ в матче с «Чикаго Блэкхоукс», в котором забил гол и отдал голевую передачу. Иван был выбран «Канадиенс» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НХЛ 2024 года.