Зюзин: Могильный в своей речи показал всем нам пример, оценив роль Тихонова

Известный российский функционер, прославленный защитник, второй номер драфта НХЛ – 1996 Андрей Зюзин рассказал о своём отношении к североамериканским тренерам и отметил слова Александра Могильного про Виктора Тихонова на церемонии введения в Зал славы в Торонто.

— Как вы относитесь к североамериканским тренерам?

— На мой взгляд, в этом сезоне КХЛ правильный путь показывают в Нижнем Новгороде и Нижнекамске. Там доверились тренерам, которые прошли через все ступени нашего хоккея. Не дёргают их, работают системно, отсюда и результат.

Когда мы видим такую работу, никто не шарахается и не вспоминает об иностранцах. Думаю, самое правильное отношение к ним показал Александр Могильный на церемонии его введения в Зал славы в Торонто. Все ждали от Александра восхвалений Скотти Боумэна и Ко — но он проявил себя глубоким человеком и назвал Виктора Тихонова!

— Для вас это стало сюрпризом?

— Знаете, многие наши армейские легенды до сих пор не могут переступить через себя и свои эмоции, подняться над какими-то событиями, взглянуть на них через великую историю нашего хоккея. Отсюда все истории про Боумэнов на пресс-конференциях – и в лучшем случае забвение, если не негатив, про Тихонова.

На мой взгляд, Могильный в своей речи показал всем нам пример. Он увидел всю историю, во всем масштабе оценив роль Тихонова как учителя своего поколения. Мои аплодисменты Александру!

— Удивились, что он не прилетел в Торонто?

— Знаю, что это вызвало резонанс в североамериканской прессе. Но ведь его 16 лет мурыжили, не принимали, причём за это время в Зал ввели массу игроков, с которыми я играл и которых Могильный на голову выше. Сколько можно ждать? — приводит слова Зюзина Russia-Hockey.