«Торпедо» — «Авангард». Прямая трансляция
16:30 Мск
«Торпедо» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 ноября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и омским «Авангардом». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Торпедо» — «Авангард» 16 ноября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Торпедо» имеет серию из семи побед. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородский клуб сыграл 28 матчей, в которых набрал 38 очков, и расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 33 очками после 25 встреч располагается на третьей строчке Восточной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
