«Торпедо» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 ноября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и омским «Авангардом». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торпедо» имеет серию из семи побед. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородский клуб сыграл 28 матчей, в которых набрал 38 очков, и расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 33 очками после 25 встреч располагается на третьей строчке Восточной конференции.