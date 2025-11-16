Никита Щитов: в «Сибирь» надо пригласить более компетентных людей

Бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов высказался о текущей ситуации в «Сибири». Ранее клуб ‎отправил в отставку главного тренера Вячеслава Буцаева. Специалист занимал этот пост с прошлого месяца. В начале октября «Сибирь» уволила Вадима Епанчинцева.

«Почему в «Сибири» убрали Вадима Епанчинцева и не дали ему доработать? Уехал тот же Тейлор Бек, который много играл в большинстве. Пригласили вратаря, который совершенно не справлялся с уровнем нашей лиги и пропускал достаточно глупые шайбы. Те, кто принимал такие решения, должны ответить за них.

Надо пригласить более компетентных людей, кто сможет исправить ситуацию. Нужно сделать анализ и максимально быстро решить, кто будет главным тренером. В Новосибирске есть Егор Миловзоров, который здорово бы справился с этими обязанностями, мог бы создать хороший коллектив и рабочую группу.

Хороший пример – «Салават Юлаев». В клубе тоже начали ни шатко ни валко, не попадали в зону плей-офф. Но руководство поступило грамотно: там доверяют Виктору Козлову, и доверие приносит успехи. Он хорошо настроил молодёжь и неопытных игроков, и команда идёт в восьмёрке. Так что хорошо, что в Уфе не приняли поспешных решений. «Сибирь» тоже должна была пойти по такому пути. Тренерам нужно дать доработать сезон полностью, потому что команда может попасть в кризис несколько раз за сезон.

Сейчас СКА и ЦСКА борются за восьмёрку, а что говорить про клубы, у которых нет таких бюджетов. Надо сохранять спокойствие и отлаживать свою работу», – приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Новосибирская команда не побеждает 12 матчей подряд и идёт на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции.