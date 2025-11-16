НХЛ назвала трёх звезд игрового дня

Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон признан первой звездой игрового дня НХЛ. Форвард оформил хет-трик в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:1). Американец провёл третий матч подряд с тремя очками.

Второй звездой стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, заработавший 3 (1+2) очка в игре с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ). Гол немецкого нападающего в овертайме стал для него 73-м победным в карьере – он вышел в лидеры «нефтяников» по этому показателю, обогнав Коннора Макдэвида и Гленна Андерсона (у обоих по 72).

Третья звезда – вратарь «Миннесоты Уайлд» Йеспер Валльстедт, который провёл сухой матч с «Анахайм Дакс» (2:0) при 28 отражённых бросках. Матч «на ноль» стал для 23-летнего шведа вторым подряд, он самый молодой голкипер в истории «дикарей» с таким достижением.