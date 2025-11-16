Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо» — «Авангард». Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ назвала трёх звезд игрового дня

НХЛ назвала трёх звезд игрового дня
Комментарии

Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон признан первой звездой игрового дня НХЛ. Форвард оформил хет-трик в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:1). Американец провёл третий матч подряд с тремя очками.

Второй звездой стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, заработавший 3 (1+2) очка в игре с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ). Гол немецкого нападающего в овертайме стал для него 73-м победным в карьере – он вышел в лидеры «нефтяников» по этому показателю, обогнав Коннора Макдэвида и Гленна Андерсона (у обоих по 72).

Третья звезда – вратарь «Миннесоты Уайлд» Йеспер Валльстедт, который провёл сухой матч с «Анахайм Дакс» (2:0) при 28 отражённых бросках. Матч «на ноль» стал для 23-летнего шведа вторым подряд, он самый молодой голкипер в истории «дикарей» с таким достижением.

Материалы по теме
Видео
«Даллас» победил «Филадельфию» с хет-триком Робертсона и пасом Любушкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android