Торпедо — Авангард: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 17:00 мск

«Торпедо» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 16 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Торпедо» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Торпедо» — «Авангард» 16 ноября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Ранее в этом сезоне клубы ещё не встречались. Всего между командами в текущей регулярке состоятся два матча.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» сыграло 28 матчей, в которых набрало 38 очков и расположилось на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 33 очками после 25 встреч располагается на третьей строчке Восточной конференции.

