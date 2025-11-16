«Адмирал» одержал уверенную победу над «Амуром» в Хабаровске

Сегодня, 16 ноября, в Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Платинум-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

На первой минуте защитник «Адмирала» Либор Шулак забил первый гол. На третий минуте нападающий «Амура» Евгений Свечников сравнял счёт. На восьмой минуте форвард Даниил Гутик вывел гостей вперёд. На 18-й минуте нападающий хозяев Кирилл Ураков восстановил равенство в счёте. На 26-й минуте Даниил Гутик оформил дубль и вновь вывел «Адмирал» вперёд. В концовке встречи форвард Игорь Гераськин забросил четвёртую шайбу в ворота хабаровского клуба, а форвард Дмитрий Завгородний установил окончательный счёт — 5:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Амур» встретится с «Трактором» в гостях 20 ноября, «Адмирал» сыграет на выезде с «Торпедо» 18 ноября.