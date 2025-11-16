Скидки
«Торпедо» — «Авангард». Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Хоккей Новости

Амур — Адмирал, результат матча 16 ноября 2025 года, счет 2:5, КХЛ 2025/2026

«Адмирал» одержал уверенную победу над «Амуром» в Хабаровске
Комментарии

Сегодня, 16 ноября, в Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Платинум-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Шулак (Олсон, Тертышный) – 00:51 (5x4)     1:1 Свечников (Гальченюк) – 02:28 (5x5)     1:2 Гутик (Старков, Леонтьев) – 07:30 (5x5)     2:2 Ураков (Грачёв, Соловьёв) – 17:01 (5x5)     2:3 Гутик (Тертышный) – 25:02 (5x5)     2:4 Гераськин – 59:07 (en)     2:5 Завгородний (Старков, Дерябин) – 59:54 (en)    

На первой минуте защитник «Адмирала» Либор Шулак забил первый гол. На третий минуте нападающий «Амура» Евгений Свечников сравнял счёт. На восьмой минуте форвард Даниил Гутик вывел гостей вперёд. На 18-й минуте нападающий хозяев Кирилл Ураков восстановил равенство в счёте. На 26-й минуте Даниил Гутик оформил дубль и вновь вывел «Адмирал» вперёд. В концовке встречи форвард Игорь Гераськин забросил четвёртую шайбу в ворота хабаровского клуба, а форвард Дмитрий Завгородний установил окончательный счёт — 5:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Амур» встретится с «Трактором» в гостях 20 ноября, «Адмирал» сыграет на выезде с «Торпедо» 18 ноября.

Комментарии
