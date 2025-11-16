Форвард «Авангарда» Якупов сообщил, что готов вернуться к игре после травмы

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов заявил, что готов вернуться на лёд после травмы. Форвард не играл в матчах регулярного чемпионата КХЛ с 15 сентября из-за повреждения. Хоккеист был выведен из списка травмированных 6 ноября. Сегодня «Авангард» сыграет с «Торпедо». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Этот день настал: прошло больше месяца, и я готов вернуться в игру после травмы.

Хочу поблагодарить в первую очередь свою семью, которая с первого дня меня поддерживала. Мои близкие были всегда рядом. Вы не представляете, как это важно. Хочу сказать огромное спасибо моей маме, которая в очередной раз нянчилась со мной после операции. Ей всегда непросто было видеть своего сына после тяжёлых операций.

Моих реабилитологов в Казани: Вагиза Хабибулина и Анатолия Канунова. Весь наш медицинский блок «Авангарда». Этих ребят я доставал каждый день: докторов и массажистов. Тренеров по физподготовке: Славу и Лёху.

Станислава, который тренировал меня на льду, просто помогал заново кататься. Он работал со мной и с Васей Пономарёвым. С ним мы быстро вошли в кондиции!

И, конечно, профессионалов нашей академии «Авангард» – Настю и Дину. Девчонки, которые дополнительно работали с моей ногой и делали физ. процедуры. Ребята, спасибо вам всем огромное! Я так счастлив восстановиться благодаря вам всем и вашей поддержке. Родственники, друзья, коллеги, тренеры, вы лучшие!» – написал Якупов в своём телеграм-канале.