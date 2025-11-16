Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо» — «Авангард». Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Лукьянцев: у меня цель играть в КХЛ только в «Спартаке»

Сергей Лукьянцев: у меня цель играть в КХЛ только в «Спартаке»
Комментарии

20-летний нападающий «Спартака» Сергей Лукьянцев высказался о выступлении в системе клуба и заявил, что его цель играть только за красно-белых.

«В прошлом сезоне получилось больше ста игр за разные клубы вертикали провести. Много в молодёжке играл, в «Химике», за основной «Спартак» получилось. Я этому был очень рад. Но в этом году у меня цель – играть только здесь, в «Спартаке». Хочется получать удовольствие от игры в КХЛ и радовать болельщиков красно-белых. Цель – играть в КХЛ именно в «Спартаке», – приводит слова Лукьянцева Legalbet.

Лукьянцев в текущем регулярном чемпионате провёл 15 матчей, не отметившись результативными действиями.

Материалы по теме
«Сначала немного нервничал». Пашин — об игре в одном звене с Ковальчуком в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android