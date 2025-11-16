Сергей Лукьянцев: у меня цель играть в КХЛ только в «Спартаке»

20-летний нападающий «Спартака» Сергей Лукьянцев высказался о выступлении в системе клуба и заявил, что его цель играть только за красно-белых.

«В прошлом сезоне получилось больше ста игр за разные клубы вертикали провести. Много в молодёжке играл, в «Химике», за основной «Спартак» получилось. Я этому был очень рад. Но в этом году у меня цель – играть только здесь, в «Спартаке». Хочется получать удовольствие от игры в КХЛ и радовать болельщиков красно-белых. Цель – играть в КХЛ именно в «Спартаке», – приводит слова Лукьянцева Legalbet.

Лукьянцев в текущем регулярном чемпионате провёл 15 матчей, не отметившись результативными действиями.