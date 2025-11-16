Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: в дальневосточном дерби не до красивого хоккея

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Амуром» (5:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Непростой матч, кость в кость. Много единоборств и борьбы, как мы и думали. Молодцы ребята, что сегодня хорошо работали, хорошо сражались во многих моментах. Терпели, где надо было. Нам была важна победа. Болельщиков много приехало, большое спасибо за поддержку. Готовимся к следующему матчу.

Мы разбирали, знали, что «Амур» четыре домашних матча по единоборствам превосходил соперника везде. Команда силового плана, очень хорошо ведёт борьбу у бортов. Это было для нас первостепенным, не проиграть борьбу, единоборства на бортах. Во многих моментах мы справлялись. Настраивали ребят, что в дальневосточном дерби, по моему опыту в «Адмирале», не до красивого хоккея, здесь решает вопрос характера. Единоборства, стыки, потасовки, уметь терпеть, не поддаваться на провокации. Мы готовили ребят к этому. Многие матчи дальневосточного дерби идут как под копирку: кто больше совладает с эмоциями, совершит меньше ошибок. Единоборства, борьба, стыки. Сегодня такая игра и была, в принципе», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.